‘Arka Sokaklar’da ‘Aylin Komiser’ etkisi

Haftanın dizisi: 21-27 Nisan haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, ‘Uzak Şehir’ bir puanı aşkın düşüşe rağmen 15.22 reytingle zirvedeki yerini korudu. ‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Teşkilat’, ‘Eşref Rüya’, ‘Gönül Dağı’, ‘İnci Taneleri’, ‘Kral Kaybederse’, ‘Sahipsizler’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Kızıl Goncalar’ takip etti.

‘Arka Sokaklar’, çok sayıda dizinin reytinglerde düşüş yaşadığı haftada 17 sezondur dizide yer alan ‘Aylin Komiser’in (Özlem Çınar) veda ettiği bölümde bir puanı aşkın artarak dikkat çekti.

Cinayetin ikilimde bıraktığı sırlar

Haftanın filmi: Kadrosunda Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin olduğu, Ali Reza Khatami’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı SineAktif Filmcilik imzalı ‘Öldürdüğün Şeyler’, 25 Nisan’da vizyona girdi.

Film, annesinin ölümünün intikamını almaya çalışan Ali’nin cinayeti araştırdıkça kendini içinde bulduğu ikilemi anlatıyor.

‘Dertliyim Arkadaş’a modern dokunuş

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Tuğba Özerk, yeni şarkısı ‘Dertliyim Arkadaş’ı Özerk Müzik Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri Mustafa Nafiz Sevilen’e, müziği Yıldırım Gürses’e ait şarkının düzenlemesini Onur Betin yapmış. Tuğba Özerk’in, Ajda Pekkan’ın ardından yıllar sonra enerjik ve modern bir yorumla okuduğu şarkının klibini de Ali Enes Kumanova çekmiş. Tuğba Özerk’in güçlü yorumuyla yepyeni bir kimliğe bürünen, elektronik altyapıları ve modern sound’larıyla dikkat çeken şarkıyı keyifle dinledim.

‘Sonuna Yetiştiğim Şarkılar’ kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Şair Hüseyin Köse, 5 yıllık bir aranın ardından çıkan yeni şiir kitabı ‘Sonuna Yetiştiğim Şarkılar’ ile okuru derinlikli bir iç yolculuğa davet ediyor.

Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitap, bastırılmış duyguların, ertelenmiş sevinçlerin ve yarım kalmışlıkların izini süren şiirleriyle hem içsel hem de toplumsal bir yüzleşmenin kapılarını aralıyor.