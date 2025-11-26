İlk bölümüyle 2006 yılında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar hâlâ devam ediyor. Ekranda yer alan en uzun dizi olarak biliniyor. Dizi bu kez senaryosu ile değil yapılan bir çekim hatası yüzünden gündem oldu.

Ali’nin arkasından gelen kız komiserin kolonların arkasından dolanması izleyicisinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yorum yağdı.

İşte yapılan o yorumlar:

Bir sosyal medya kullanıcısı “Babam bunun fragmanını bile izlerken hepimizi susturup ses çıkarmayalım diye kızıyor”, yorumunda bulunurken bir diğer kullanıcı da “Arka Sokaklar gibi bir yapıtın bu acemiliği yapmaması lazım” diyen de işte gelen diğer yorumlar.

“Yolda aklına bişi gelmiştir, metod oyunculuğu kardeşim.”

“Ya belki masasında bisi unutmuştur kardeşim. Hangimiz yapmadık ki.”

“Dosyayı unuttuğunu farketti geri döndü’yü canlandırıyor o arkadaş. Hemen hata diye yaftalamayın”

“Dönüş yoktur tabelası göremedim… Oyna devam :))”