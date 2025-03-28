Arka Sokaklar’da flaş ayrılık! Sevilen isim diziden ayrılıyor

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar’da beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

İKİNCİ KEZ AYRILIYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Aylin’i Özlem Çınar, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor. Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.