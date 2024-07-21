Arka Sokaklar’da şok ayrılık

Kaynak: Haber Merkezi
Arka Sokaklar’da şok ayrılık

Türkiye'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, hayranlarını üzen bir ayrılık haberiyle sarsıldı.

18. sezonunu tamamlayıp 19. Sezonuna girmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan bir oyuncu ayrıldı.

Dizide 3 sezon boyunca Emre karakterini canlandıran Oğuz Peçe, diziden ayrıldığını açıkladı.

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Oğuz Peçe, yaptığı yazılı açıklamada, “3 sezondur severek çalıştığım Arka Sokaklar serüveninin sonuna geldik. Baştan sona bana güvenen, destek olan herkese ve tüm izleyicimize sonsuz teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Oğuz Peçe'nin diziden ayrılmasıyla birlikte, Arka Sokaklar'ın takipçileri yeni sezonda dizinin nasıl bir yol izleyeceğini merakla beklemeye başladı.

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