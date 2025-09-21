Arka Sokaklar'da sürpriz! Efsane ismi diziye geri dönüyor

Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı izleyiciyi şaşırttı. Dizide Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz, yeniden kadroya katılıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar son bölümüyle dikkat çekti. Reytingleriyle zirvede yer alan dizi yeni fragmanıyla izleyicileri şaşırttı. Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz da Arka Sokaklar'a geri dönüyor.

Sürpriz dönüş, uzun süredir diziyi izleyenler arasında heyecan yarattı. Ali’nin dönüşü, Hüsnü’nün vurulması ve Cevher’in yeniden sahneye çıkmasıyla Arka Sokaklar’da kartlar yeniden dağıtılıyor. İzleyiciler yeni bölüm için şimdiden büyük merak ve heyecan içinde.

HÜSNÜ NAMLUNUN UCUNDA

İlgi çeken fragmanda Hüsnü, bir silahlı saldırganın peşine düşüyor. Ancak asıl şok, saldırganın Ali olduğunun anlaşılmasıyla yaşanıyor. Ali’nin Hüsnü’yü vurduğu sahne izleyenlerin nefesini kesti.

Fragmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada yorumlar adeta patladı.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle cuma günleri saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.

