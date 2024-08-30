Arka Sokaklar’daki değişimin sırrı

Türk Televizyon Tarihi’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar (Kanal D), 19. sezonuyla Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin, ‘Tarih olmak başka, tarih yazmak başka’ sloganıyla yayınlanan yeni sezon tanıtımı izleyicileri âdeta ekran başına çağırıyor. Aynı gün yayınlanan Yalı Çapkını (Star TV) ve Kızılcık Şerbeti (Show TV) ile yine heyecan dozu yüksek bir reyting yarışına girecek. Kötü Kan’ın da (NOW TV) Cuma günü yayınlanacak olmasıyla rekabet iyice kızışacak. Arka Sokaklar, yeni yayın dönemi öncesi hem oyuncu kadrosunu hem de yönetmenini yeniledi. Ayrıca, dizinin yıllar sonra logosunda değişikliğe gidilmiş. Yenilikler, sadece bunlar değil. Yeni sezon fragmanında kullanılan müzikte de düzenlemelerin olduğunu görüyoruz.

Yıllardır ekranda olan bir dizinin bazı radikal değişikliklerle yoluna devam etmesi gerekirdi. Tam zamanında bu yapıldı. Bakalım, değişiklikler işe yarayacak mı? Reytingi bol bir sezon diliyorum.

Farkındalık içeren bir albüm

Çocuklara özel yaptığı eğlenceli ve eğitici yayınların yanı sıra 2023’te çıkardığı ‘Lemi Abi ve Zuzi Uzay Macerası’ kitabıyla çocukların gönlüne taht kuran oyuncu Lemi Filozof, yepyeni ve heyecan verici bir albümle müzikseverlerin karşısına çıktı.

Lemi Filozof’un seslendirdiği ve sözlerini kendi yazdığı 7 şarkılık ‘Lemi Abi ve Zuzi Çocuk Şarkıları’ albümünde besteler, Türkay Nişancı imzası taşıyor. Çocuk şarkıları çıtasını bilinen seviyesinden daha yukarı taşımayı amaçlayan, çok sesli müziğin öne çıktığı albümde rock altyapılarının ağırlıkta olması, eğlencenin ve heyecanın dozunu da yükseltmeyi amaçladığı görülüyor.

Farkındalık içeren güzel bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Actor Studio’da bir Türk

Hollywood Sineması’nın en önemli oyuncu, yönetmen ve senaristlerini yetiştiren Actor Studio’nun yüksek lisans bölüm başkanlığına Cihangir Duman getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü ve Pera Güzel Sanatlar Akademisi’nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından New York’a giden Cihangir Duman, Oscar ödüllü oyuncu Ellen Burstyn’ın önerisiyle eş başkanlar Al Pacino ve Alec Baldwin ile yaptığı görüşme sonrasında Actor Studio Yüksek Lisans Bölüm Başkanı oldu.

15 yıldır New York’ta yaşayan Cihangir Duman’a yeni görevinde başarılar diliyorum.