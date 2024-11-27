Arka Sokaklar’dan çarpıcı bölüm “Çek fişi gitsin”

Arka Sokaklar’ın 29 Kasım’da yayınlanacak yeni bölümünün fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanda kan donduran ifadeler ve sahneler yer aldı.

TARİKAT BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dizinin son bölümünde, tarikat lideri ile Mesut Komiser arasında geçen diyalog dikkat çekmişti. Mesut Komiser’in “Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?” sorusuna, tarikat liderinin verdiği “Suç mu?” cevabı seyirciyi öfkelendirmişti.

YENİ BÖLÜMDE YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALI

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde ise "Yenidoğan Çetesi"ni ele aldı. Fragmanda, yasa dışı kazanç elde etmek için bebekleri öldürüyorlar. Bir hemşirenin “yaşatsak bir dert, öldürsek bir dert” sözleri yer aldı.

Öte yandan Mesut Komiser’in eşi Selin’in doğumunun, çetenin eline düşmesiyle hikaye daha da gerilimli bir hal aldı. Dizinin günümüz sorunlarını ele alması bazı izleyiciler tarafından takdir edilirken, bazı izleyiciler ise eleştiri yağmuruna tuttu. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.