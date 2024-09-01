Arka Sokaklar'dan nefes kesen fragman

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği diziden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Aksiyon dolu sahneler ve dinamik kamera teknikleriyle dikkat çeken bu fragman, dizideki yeniliklerin sinyallerini verdi.

ÖZEL ÇEKİM DETAYLARI

Arka Sokaklar’ın ikinci tanıtım filmi, İstanbul'un Kartal semtinde çekildi. Filmin çekimleri sırasında özel kameralar ve efektler kullanıldı. Hızlı ve yüksek kaliteli kamera teknikleriyle hazırlanan fragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. İzleyiciler, “En iyi sezon geliyor” ve “19. sezon gerçekten etkileyici olacak” gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdi.

YENİ EKİP, YENİ SEZON

Tanıtım filminde dizinin yenilenen oyuncu kadrosu da tanıtıldı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi isimler dikkat çekti. “Arka Sokaklar, yeni sezonuyla yakında Kanal D’de” sloganıyla son bulan fragmanın ardından dizinin yeni logosu da tanıtıldı.

YENİ YÖNETMEN VE YENİ SEZON

Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, D Media’nın katkılarıyla hazırlanan Arka Sokaklar’ın yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan oturuyor. Başarılı rejisör Orhan Oğuz’dan bayrağı devralan Özçaylan, tanıtım filmindeki yüksek enerjiyi yeni bölümlerde de sürdürecek.

Yeni sezon, Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.