Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz diziden gönderilmişti! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol aldıktan sonra ücret konusunda yapımcılarla anlaşamayan Alp Korkmaz diziden ayrılmıştı. Korkmaz, diziden ayrılma kararı alınca senarist önce Ali'yi, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirmiş ve ardından kendisini bile göstermeden bir mayınla patlatıp öldürmüştü.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Arka Sokaklar dizisinden apar topar çıkartılan Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz’ın son hali ortaya çıktı.

Dizide Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın son haline "Bu ne karizma", "Yıkılıyor adam", "Vay be abim yaşlandıkça daha da karizmatik olmuş" yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Arka Sokaklar'a geri dön" yorumlarıyla başarılı oyuncuya özlem mesajları attı.