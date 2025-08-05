Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Esra karakterine hayat veren Gaye Gürsel, fenomen dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

20.sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'da Esra karakterine hayat veren Gaye Gürsel, samimi açıklamalarda bulundu.

"KOPTUĞUMUZ SAHNELER OLUYOR"

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Gaye Gürsel, sette en çok kahkaha attığı isim sorulunca tereddütsüz Özgür Ozan dedi:

"Özgür çok komik. Sette bir kahkaha duyuyorsanız Özgür gelmiştir." Başarılı oyuncu, Özgür Ozan'ın kamera arkasında da mizahı bırakmadığını ve bu nedenle sahnelerin bazen tekrar tekrar çekildiğini anlatırken şöyle devam etti:

"Özgür elleriyle masaya vurup, karşısında Nazlı ablayı (Nazlı Tosunoğlu) azarlarken ben arkada duruyorum. Onun çıkardığı seslerden kimse duramıyor, kameramanın gülme sesi geliyor. Koptuğumuz sahneler oluyor."

'EKİBİ İZLERKEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Beste Sırapınar'ın Ünlü Sohbetleri'ne konuşan Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın hayatına kattıklarından da bahsetti, "Herkesi çok özledim. Arka Sokaklar bana çok güzel bir dizide olma şansını kattı ve bundan çok mutluyum. Arka Sokaklar'daki oyuncularla oynamak onur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum."

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

Arka Sokaklar’ın Esra'sından samimi açıklama: Oynamak onur verici

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