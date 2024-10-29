Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un en acı günü! Dostları yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh anne acısıyla sarsıldı. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh yaşamını yitirdi.
Arka Sokaklar’ın oyuncusu Şevket Çoruh’un annesini Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Şevket Çoruh'u bu acı gününde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan'ın da ablasıydı.