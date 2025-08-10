Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’da rol alan Ecem Öz, sevgilisi Emin Günenç ile tatil yapıyor.

Arka Sokaklar’da Şule karakteriyle beğeni toplayan Ecem Öz, Alaçatı’daki The Beach Of Momo’da görüntülendi.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-2.jpg

SEVGİLİSİYLE DENİZ KEYFİ

Deniz Boy’un haberine göre, Ecem Öz, sevgilisi Emin Günenç ile mekana geldi. Kısa bir şezlong sohbetinin ardından denize girdiler.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-5.jpg

DUBALARDA ROMANTİK ANLAR

Sevgililer, sahilden yüzerek açıktaki dubalara ulaştı ve dubalara tutunarak suyun üzerinde vakit geçirdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i aşk söylentileri hakkında ilk kez konuştuArka Sokaklar'ın Zeliş'i aşk söylentileri hakkında ilk kez konuştu

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-4.jpg

KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Ecem Öz ve Emin Günenç’in romantik anları kameralar tarafından böyle kaydedildi.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-6.jpg

ECEM ÖZ KİMDİR?

Ecem Öz, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Sanatla ilgilenen bir ailede büyüyen Öz, tiyatro ve oyunculuğa erken yaşta ilgi gösterdi.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-8.jpg

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-9.jpg

Ecem Öz, Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Şule karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca Kiralık Aşk ve Kuzey Güney gibi popüler dizilerde de rol aldı.

Kansere yakalanınca setlere ara vermişti! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'inin yeni mesleği şaşırttıKansere yakalanınca setlere ara vermişti! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'inin yeni mesleği şaşırttı

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-10.jpg

Tiyatro sahnelerinde de performans sergileyen Öz, çeşitli tiyatro oyunlarında yeteneğini gösterdi.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-11.jpg

Ecem Öz, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-12.jpg

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öz, Arka Sokaklar dizisindeki rolüne devam ediyor ve sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Arka Sokaklar'ın Ayla'sından korkutan haber! Apar topar ameliyata alındıArka Sokaklar'ın Ayla'sından korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-13.jpg

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-14.jpg

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-15.jpg

Arka Sokaklar'ın Pınar’ının son hali ortaya çıktıArka Sokaklar'ın Pınar’ının son hali ortaya çıktı

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-16.jpg

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-17.jpg

arka-sokaklarin-sulesi-ecem-oz-askiyla-tatilde-dubalarda-romantik-anlar-yenicag-18.jpg

Arka Sokaklar’a bomba transfer! Yasemin Allen rüzgarı esecek...Arka Sokaklar’a bomba transfer! Yasemin Allen rüzgarı esecek...

Son Haberler
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi şaşırttı
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi şaşırttı
Bir yanda katliam, bir yanda açlık! Gazze'de can kaybı 61 bin 430 oldu
Bir yanda katliam, bir yanda açlık! Gazze'de can kaybı 61 bin 430 oldu