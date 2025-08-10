Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!

Arka Sokaklar’da Şule karakteriyle beğeni toplayan Ecem Öz, Alaçatı’daki The Beach Of Momo’da görüntülendi.

SEVGİLİSİYLE DENİZ KEYFİ

Deniz Boy’un haberine göre, Ecem Öz, sevgilisi Emin Günenç ile mekana geldi. Kısa bir şezlong sohbetinin ardından denize girdiler.

DUBALARDA ROMANTİK ANLAR

Sevgililer, sahilden yüzerek açıktaki dubalara ulaştı ve dubalara tutunarak suyun üzerinde vakit geçirdi.

KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Ecem Öz ve Emin Günenç’in romantik anları kameralar tarafından böyle kaydedildi.

ECEM ÖZ KİMDİR?

Ecem Öz, 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Sanatla ilgilenen bir ailede büyüyen Öz, tiyatro ve oyunculuğa erken yaşta ilgi gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Ecem Öz, Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Şule karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca Kiralık Aşk ve Kuzey Güney gibi popüler dizilerde de rol aldı.

Tiyatro sahnelerinde de performans sergileyen Öz, çeşitli tiyatro oyunlarında yeteneğini gösterdi.

Ecem Öz, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öz, Arka Sokaklar dizisindeki rolüne devam ediyor ve sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

