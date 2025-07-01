Arka Sokaklar'ın Zeliş'i aşk söylentileri hakkında ilk kez konuştu

Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan oyuncu Yüsra Geyik, son günlerde özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarına katıldığı "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında açıklık getirdi.

"Yakalanmamıza Çok Güldük"

Yüsra Geyik, Ozan Dolunay ile aralarındaki ilişkiye dair çıkan spekülasyonları net bir dille yalanladı. Geyik, Dolunay ile aynı menajerlik şirketini paylaştıklarını belirterek, "Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, 'Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz.' dedi. Ben de girerken röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım. Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN DÜNYASINDA SIK RASTLANAN DURUMLAR

Magazin muhabirlerinin ünlü isimleri mekan çıkışlarında görüntüleme çabası, zaman zaman bu tür yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Mekan görevlilerinin ön kapıdaki yoğunluk nedeniyle arka kapıya yönlendirmeleri, ünlülerin farkında olmadan sansasyonel bir haberin parçası haline gelmelerine neden olabiliyor. Yaşanan bu olay da, magazin dünyasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlülerin özel hayatlarına yönelik yoğun ilgi, bu tür iddiaların hızla yayılmasına zemin hazırlarken, çoğu zaman gerçeğin farklı olduğu ortaya çıkıyor.