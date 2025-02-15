Arkadaş katiline şok baskın

Kaynak: İHA

Ankara'da arkadaşını öldüren firari zanlının yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

27 Kasım 2024 günü, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evde, 40 yaşındaki Murat Akbaş, jandarma ekipleri tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

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Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucu cinayeti işleyenin Akbaş'ın arkadaşı Muhammet Can Türkcan (29) olduğu tespit edildi.

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Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Yenimahalle'de olduğu belirlenen Türkcan, polis tarafından yakalanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Cinayet zanlısının yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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