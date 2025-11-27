Olay, 27 Nisan'da saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ünal arasında iddiaya göre; borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ünal, pompalı tüfekle İpçi'ye ateş edip, göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Timur İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan Fatih Ünal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TÜFEK TEMİZLEMEK İÇİN BULUŞTUK'

Tutuklu sanık Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ünal, davanın ilk duruşmasında heyet karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Fatih Ünal, savunmasında olay günü arkadaşı Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldiklerini, tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktıklarını söyledi. Ünal, "Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve göğsünden vuruldu" dedi.

JANDARMA PERSONELİ DİNLENDİ

Duruşmada Fatih Ünal'ın olaydan sonra aradığı jandarma personeli ise tanık olarak dinlendi. Tanık jandarma personeli ifadesinde, "Fatih'ten zaman zaman bilgi alıyorduk. Olay günü beni aradığında sarhoştu. 'Timur'u vurdum, gel. Ambulansı da aradım' dedi. Ekip arkadaşlarımla olay yerine gittiğimizde Timur ölmüştü, ambulans da gelmişti" diye konuştu. Sanık Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, dava erteledi.