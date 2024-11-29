Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Eskişehir'de husumetli olduğu arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Erol Can Kılıç, hayatını kaybetti.

Eskişehir'de husumetli olduğu arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Erol Can Kılıç, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tanıdığı ile araç içinde içki içen Enes T., daha önceden husumetli olduğu iddia edilen arkadaşı Erol Can Kılıç ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Enes T., Erol Can Kılıç'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Erol Can Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 25 yaşındaki Kılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan ve olay yerinin 100 metre uzağında yakalanan şüpheli Enes T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

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