Arkadaşı tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürüldü

Acı olayda 27 yaşındaki dönerci Ozan Alpay tartıştığı arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan B. tarafından önce dövüldü ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi sonucu çıkan kavgada, Gökhan B. Ozan Alpay'ı göğsünden bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alpay'ı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve evine düzenlenen operasyonla Gökhan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, alkollü olduğunu ve bir anlık öfkeyle bıçağı sapladığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.