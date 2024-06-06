Arkadaşı Tayland'dan getirdi. Adana'da üretime başladı gören bir daha bakıyor

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 58 yaşındaki doktor Ali Tuna, 2018 yılında arkadaşı olan öğretmen İdris Temiz'den bir hediye aldı.

Tayland'dan getirilen 1 diş fil sarımsağı. Tuna, bu ilginç hediye üzerine bahçesine sarımsağı ekti. Ancak beklenmedik bir şekilde, bu sarımsak diğerlerinden çok daha büyük boyutlara ulaştı, normal sarımsaklara göre 3-4 kat daha büyük bir şekil aldı.

GÖRENLER BİR DAHA BAKIYOR

Görenlerin şaşkınlıkla tekrar baktığı bu devasa sarımsağın başarısı Tuna'yı teşvik etti. 6 yıldır sürekli olarak bu büyük boyutlu sarımsaktan tohumlar elde eden Tuna, bu yıl 1 dönüm arazi kiralayarak daha fazla sarımsak yetiştirmeye karar verdi. Binlerce kilogram sarımsak hasat eden Tuna, bu bereketli ürünlerle tohumlarını çoğaltmayı planlıyor.

Tuna, fil sarımsağının Adana'nın toprak ve iklimine uyum sağladığını vurgulayarak, bu özel türün Türk tarımına kazandırılmasını istiyor.

BİRÇOK İLDE ÜRETİLEBİLİR

Su ihtiyacı az olan ve kimyasal ilaçlara ihtiyaç duymayan bu sarımsak türünün organik tarım için ideal olduğunu belirtiyor. Tuna, bu ürünün sadece Adana değil, benzer iklim koşullarına sahip diğer illerde de başarılı olabileceğini düşünüyor.

Yetkililere ulaşarak bu özel sarımsağı Türk tarımına kazandırmayı hedefleyen Tuna, endüstride kullanımının uygun olduğunu düşünüyor. Ayrıca, yerli Taşköprü sarımsağıyla kıyasladığında, fil sarımsağının keskinliğinin daha iyi olduğunu söylüyor.