"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıktı kayıplara karıştı!

Kaynak: İHA
"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıktı kayıplara karıştı!

Kocaeli'de arkadaşına gitmek için evinden ayrılan ve son olarak Eskişehir'de görüldüğü öne sürülen 15 yaşındaki Sedat Elikara'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Sedat Elikara, arkadaşıyla görüşmek için Gebze İlçesi'ne gideceğini belirterek 31 Mart 2025 tarihinde evden ayrıldı. Üzerinde siyah eşofman, yeşil sweat, siyah hırka ve siyah bir çanta bulunan Elikara'dan o günden bu yana bir daha haber alınamadı. Elikara için endişelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, kayıp çocuğun tren ile Eskişehir'e geldiği belirlendi.

Son olarak Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi'nde görüldüğü öne sürülen Sedat Elikara için yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

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