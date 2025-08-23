Arkadaşımdır…

Eski bir özdeyiş der ki:

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”

Bu söz, insanın kişiliğinin, değerlerinin ve hatta geleceğinin, seçtiği dostlarla yakından ilgili olduğunu hatırlatır. İnsan, yalnız başına var olmaz; dostlarıyla, çevresiyle, yol arkadaşlarıyla anlam kazanır.

Aristoteles, dostluğu üçe ayırır: çıkar için, haz için ve erdem için kurulan dostluk. İlki menfaat bitince biter, ikincisi heves geçince dağılır. Asıl kalıcı olan ise üçüncüsüdür: erdem üzerine kurulu dostluk. Bu tür bağ, iki kişinin iyilikte ortaklaşmasından doğar.

Cicero’ya göre, “Dostsuz hayat, gökyüzü olmadan gün ışığına benzer.” Ona göre arkadaşlık, insanın sadece mutlulukta değil, acıda da yanında olan bir bağdır. En zor anlarda dostun desteği, insanın ruhunu ayakta tutar.

Montaigne, dostluğu “iki ruhun tek bedende birleşmesi” diye tarif eder. Bu, sadece günlük sohbetten ibaret bir yakınlık değil; derin bir ahenk, içtenlik ve güven ilişkisi demektir.

Sokrates’e göre, gerçek dost, bize duymak istediğimizi değil, duymamız gerekeni söyler. Dostun en önemli görevi, hatalarımızı yüzümüze söylemektir. Çünkü hakikat, dostluğun temeli olmalıdır. Aksi hâlde dostluk, bir tür sahte teselliye dönüşür.

Nietzsche ise dostluğu, insanın yalnızlıkla ilişkisi üzerinden değerlendirir. Ona göre insan, önce yalnız kalmayı öğrenmeli, kendi benliğiyle yüzleşmeli, sonra dostluk kurmalıdır. Çünkü ancak kendiyle barışan insan, başkasına gerçek dost olabilir. Nietzsche’nin ifadesiyle: “Dostunu kendinde tamamlanmamış bir şey olarak gör; onda seni tamamlayan yanlarını bul.”

İnsanın kişiliği, seçtiği dostların aynasında görünür. Çünkü dostluk, yalnızca bireysel bir bağ değil; medeniyetlerin ve kültürlerin de temel taşlarından biridir.

Mevlânâ, Mesnevî’de dostluğu kalbin aynası olarak tanımlar. “Dost, dostun aynasıdır” der. İnsan kendi kusurunu göremez; ancak gerçek dost, o aynayı tutarak kişiye hakikati gösterir. Ona göre dostluk, insanı kemale erdiren manevi bir yolculuktur

Yunus Emre, insanın Allah’a giden yolculuğunu bir “yolculuk” olarak anlatır. Ve bu yolda en önemli ihtiyaç “yoldaş”tır. Şöyle der:

“Yoldaş gerektir bu yolda, tek başına yol alınmaz.”

Yoldaş, sadece yanında yürüyen değil; gönlünde taşıyan, derdini paylaşan, seni doğruya çağırandır.

Hacı Bektaş Veli, Makâlât’ta dostluğu hakikat ölçüsüyle sınar: “Sana hep hoş söz söyleyen dost değil, seni yanlıştan döndüren dosttur.” Ona göre dostluk, hakikati hatırlatmakla mümkündür. Gerçek dost, menfaatte değil, hakikatte yanımızda olandır.

Türk-İslam tasavvufunun en köklü isimlerinden Hoca Ahmed Yesevî de dostluğu, yol arkadaşlığı üzerinden tanımlar. Ona göre, müridin şeyhiyle ve dervişlerin birbirleriyle ilişkisi “yoldaşlık”tır. Bu yol arkadaşlığı olmadan ne hakikat yolculuğu tamamlanır, ne de medeniyet inşa edilir.

Türk kültürü, tarih boyunca “yoldaşlık” üzerine kurulmuştur. Orta Asya bozkırında otağdan otağa uzanan dayanışma, savaş meydanlarında omuz omuza verilen mücadele, göç yollarında paylaşılan ekmek… Bunların hepsi, dostluğun medeniyet inşasındaki yerini gösterir.

Türk Tasavvufu ise bu geleneğe ruh kazandırdı. “Yoldaş” kavramı, yalnızca birlikte yürümek değil; birlikte inşa etmek, birlikte direnmek, birlikte insanlaşmak demektir.

Bugün hâlâ Anadolu irfanında bir kişiyi tanımlarken “iyi arkadaş çevresi vardır” veya “adam gibi adamdır benim arkadaşım” denir. Çünkü bilinir ki, insanı yükselten de düşüren de dostudur.

Dostluk, bireysel bir tercih değil; medeniyetlerin temel taşıdır. Batı düşüncesi bize dostluğun erdem boyutunu hatırlatır. Tasavvuf geleneği ise onun manevi ve toplumsal boyutunu gösterir.

Mevlânâ’nın aynası, Yunus’un yoldaşı, Hacı Bektaş’ın hakikat dostu, Ahmed Yesevî’nin yoldaşlık anlayışı… Bunlar, Türk’ün medeniyetini ayakta tutan dostluk kültürünün kökleridir.

O yüzden hâlâ geçerlidir:

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”

Çünkü dost seçimi, sadece bireyin değil; toplumun, hatta medeniyetin geleceğini belirler.

Gerçek dost, insanı yücelten dosttur. Hakikati hatırlatan, yalnız bırakmayan, yol gösterendir. Türk’ün tarihi ve medeniyeti, işte bu dostluk anlayışının eseridir.

Bütün bu düşünceler bize şunu söylüyor: Dost, sadece yanımızda oturan kişi değil; bizim aynadaki yansımamızdır. Yanlış dost, insanı tüketir; doğru dost, insanı büyütür.

Toplumsal hayatta da bu böyledir. İnsanlar hangi çevrelerle yan yana duruyorsa, aslında kendi tercihlerini ilan ediyordur. Bu yüzden halk arasında sıkça denir: “Kurtla gezen ulumayı öğrenir.”

Bugün özellikle siyaset ve kamu hayatında bu gerçek daha da önemlidir. Bir siyasetçi, halkın eleştirisine kulak tıkayıp suçla anılan kişilerle poz veriyorsa, aslında kendi değerini de ifşa etmiş olur. Çünkü dostluk, sadece kişisel değil, kamusal bir göstergedir.

Günümüzde dostluk çoğu kez “sosyal medya arkadaşlığına” indirgeniyor. On binlerce “takipçi” dost sayılabiliyor. Oysa gerçek dost, ekran arkasında değil; hayatın içinde yanımızda olandır. Düşerken el uzatan, hatamızı yüzümüze söyleyen, zor günümüzde bizi terk etmeyendir.

Senin için ne yaptığını gözüne sokan kişi dost değildir. Senin için ne yaptığını değil, ne yapamadığını hatırlayan arkadaşındır…

Dost seçmek, aslında kendini seçmektir. İnsan, dostunun aynasında kendini görür. Yanında erdemli insanları taşıyan, kendini erdemli kılar; yanında yanlışların üzerine gidenleri bulunduran, yanlışları normalleştirir.

O yüzden şu özdeyiş her zaman geçerliliğini pekiştir:

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”

Çünkü dostlarımız, kim olduğumuzu, hangi değerlerle yürüdüğümüzü ve nasıl bir insan olduğumuzu sessizce anlatır.

Dost, hakikati söyleyendir. Dost, düşerken tutandır. Dost, yalnızlıkta ses verendir. Kiminle yan yana durduğumuz, aslında kim olduğumuzu söyler. O yüzden en büyük hayat sınavlarımızdan biri, dostluk seçimimizdir.

Başbuğ Alparslan Türkeş’e, Muhsin Yazıcıoğlu Başkana ve Sayın Müsavat Dervişoğlu’na dava arkadaşlığı onuru bana yetiyor.