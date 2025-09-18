Arkadaşına araba veren para cezası ödeyecek!

Fransa’da ehliyetsiz trafiğe çıkan sürücülere ağır yaptırımlar uyguluyor. Karayolu Kanunu’nun L221-2 maddesi uyarınca, ehliyetsiz yakalanan sürücüler bir yıla kadar hapis ve 15 bin Euro para cezası ile karşı karşıya kalıyor. (Yaklaşık 734 bin TL) Öte yandan bu yaptırımlar sadece ehliyetsiz trafiğe çıkanları değil araç sahiplerini de etkiliyor.



ARAÇ SAHİBİ DE CEZALANDIRILIYOR

Eğer araç sahibinini bilgisi dahilinde ehliyetsiz sürücü aracı kullanıyorsa verirse, aynı cezadan kendisi de sorumlu tutuluyor. Savcılık bu durumda “suça iştirak” hükümlerini işletiyor ve araç sahibine ek yaptırımlar uygulayabiliyor.

SİGORTA ŞİRKETİ DAVA EDEBİLİR

Bunula birlikte olası bir kaza durumda sigorta şirketleri mağdurlara ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor Ancak ödeme sonrası, ehliyetsiz kişiye aracını veren sahibine dava açarak bu parayı geri talep edebiliyor. Bu durum, araç sahipleri için on binlerce Euro’luk borçlara yol açabiliyor.

Sigorta poliçelerinde yer alan “pret de volant” ibaresi başka bir deyişle direksiyon devri maddesi ihlal edildiğinde, araç sahibinin “ehliyetsiz olduğunu bilmiyordum” savunması çoğu kez mahkemelerce kabul edilmiyor.

