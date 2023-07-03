Arkadaşına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Antalya'da bir şahıs, arkadaşı tarafından sokak ortasında baldırından ekmek bıçağı ile önce bıçaklandı sonra defalarca tekmelendi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Olay, saat 11.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Y'yi (31), aracını izinsiz almaya çalıştığını iddia ettiği Murat K.(33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki bıçakla Halil Y'yi sokak içinde kovalamaya başladı. Kovalamacada bir apartmanın duvarına sıkışan Halil Y.'yi Murat K., baldırından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesinin ardından kaçmaya çalışan şahıs, sokak ortasına düştü.

Murat K., yerde acı içindeki yaralı şahsı defalarca tekmeledi ve tehdit etti. Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden ara sokaklara kaçtı. Yaralı şahıs ise zar zor ayağa kalkıp yakındaki markete sığındı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Market girişinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdAhalesi yapılan şahıs, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Murat K. ise

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde bıçakla Murat K.'nın, Halil Y'yi kovaladığı ve duvara sıkışan şahsı baldırından bıçakladığı görüldü. Buna rağmen Halil Y'nin kaçarken sokak ortasına düştüğü, şüphelinin yerdeki yaralı arkadaşını tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

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