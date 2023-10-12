Arkadaşından gelen linke tıkladı, yaklaşık 30 bin TL dolandırıldı

Ordu’da bir kişi, kendisine gelen bir indirim linkine yanlışlıkla tıklayınca kredi kartından yaklaşık 30 bin TL para çekildi.

KAYNAK: İHA
Arkadaşından gelen linke tıkladı, yaklaşık 30 bin TL dolandırıldı

Ordu’da bir kişi, kendisine WhatsApp üzerinden gelen bir indirim linkine yanlışlıkla tıklayınca kredi kartından 7 parça halinde yaklaşık 30 bin TL para çekildi. Dolandırıldığını anlayan şahıs savcılığa şikayette bulundu.

Olay, Altınordu ilçesinde 11 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. isimli kadına bir tanıdığından WhatsApp üzerinden bir internet sitesine ait indirim linki geldi. Linkin, bir müşterisinden gelmiş olabileceğini düşünerek yanlışlıkla linke tıklayan kadın, sitenin sahte olduğunu fark etti. Bir süre sonra farklı firmalardan kredi kartı ile para çekildiğini ve parça parça alışveriş yapıldığını anlayan kadın, dolandırıldığını fark edince bankaları ile görüşüp kredi kartlarını bloke ettirdi.

YAKLAŞIK 30 BİN TL DOLANDIRILDI
Kredi kartı ile 7 parça halinde toplamda 28 bin 947 TL dolandırıldığı anlayan A.E., savcılığa giderek şikayette bulundu. Kredi kartını bloke ettirdikten sonra dolandırıcıların yine para çekmeye çalıştığını ve bankanın işleme izin vermediği için olayın gerçekleşmediğini ifade eden A.E., insanların gelen linklere tıklamaması gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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