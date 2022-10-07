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Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Kayseri’de arkadaşının telefonunu alarak banka uygulamasından 85 bin TL kredi çeken ve kendi hesabına gönderen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 18:31
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Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre D.T. (23), kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.’nin telefonunun alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi. D.T. sonrasında 85 bin TL kredi çekerek parayı kendi hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan İ.E.’nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda D.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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