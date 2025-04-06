Arkadaşını açıkladı kafaları karıştırdı! "Her operasyonu önceden haber veriyordu"

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı haber programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını açıkladı. Küçük, Gürlek’i 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana tanıdığını belirtti.

Programda CHP gündemi ve muhalefete yönelik operasyonlar hakkında yorum yapan Küçük’ün bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"YÜREKLİ BİR HUKUK ADAMI"

Cem Küçük, 6 Şubat 2025 tarihli köşe yazısında da Akın Gürlek hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Gürlek’i “yürekli bir hukuk adamı” olarak nitelendiren Küçük, Gezi olayları ve 28 Şubat sürecine ilişkin hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Küçük’ün açıklamaları, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Gürlek ile olan arkadaşlık ilişkisi ve bu bağlamda yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Küçük, bugünkü köşe yazısında; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yürekli bir hukuk adamı. Gezi terör eylemlerinin hesabını sormaya başladı. Gezi’nin medya ayağı yakın zamanda toplanacak. Yürekler soğuyor. Ama Sayın Başsavcım, 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağına ancak sizin gibi cesur bir hukuk adamı hesap sorabilir." dedi.