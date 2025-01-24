Arkadaşını balta ile öldürdü, evin önüne çıkıp 'adam öldürdüm' diye bağırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arkadaşını balta ile öldürdü, evin önüne çıkıp 'adam öldürdüm' diye bağırdı

Tokat'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan kavgada balta ile öldüren şahıs evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırdı.

Olay, Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı.

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İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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