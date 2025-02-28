Arkadaşını bıçakladı! 4’ncü kattan atladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen M.Ç., bilinmeyen bir nedenle saldırdığı arkadaşı A.C.'yi bacağından bıçakladıktan sonra 4. kattaki iş yerinin camından atladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.C.'nin durumunun iyi olduğu, M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"SESLE BİRLİKTE BİRİNİN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Olaya tanık olan esnaflardan Orhan Ak, "Ses duyduk. Birinin yere düştüğünü gördük. Yukarıdan da birisi yere bakıyordu. Elinde kan lekeleri vardı. Muhtemelen kavga etmişlerdi. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Olaya karışanları tanımıyorum" dedi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.