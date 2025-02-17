Arkadaşını boğup, otomobilde cesediyle 36 saat boyunca dolaşmış

Gebze'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak, 5 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Yüzüak'ın en son görüştüğü belirlenen yakın arkadaşları R.G. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak'ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

R.G.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. R.G.'nin ifadesinde, Murat Yüzüak'ı boğduktan sonra otomobilde cesediyle yaklaşık 36 saat boyunca gezdiğini, sonrasında ise ormana bırakıp üzerini de çalılıklarla kapattığını anlattığı öğrenildi.

R.G.'nin ifadeleri doğrultusunda Murat Yüzüak'ın ormanda bulunan cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.