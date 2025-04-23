Arkadaşını defalarca kez bıçaklayıp öldürmüştü! Ebru Polat, Sevil Akdağ'ın ifadesini görünce dayanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arkadaşını defalarca kez bıçaklayıp öldürmüştü! Ebru Polat, Sevil Akdağ'ın ifadesini görünce dayanamadı

Arkadaşı Elif Kırav'ı evinde 30’dan fazla bıçak darbesiyle öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi Ebru Polat'ı deliye döndürdü. Polat, arkadaşını gözünü kırpmadan defalarca bıçaklayıp evden kaçan Akdağ'a ateş püskürdü.

Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı evinde defalarca kez bıçaklayarak vahşice katletti. Akdağ, ifadesinde aşırı alkollü olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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“SEBEPSİZ YERE KAVGA ÇIKTI”

Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

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“AŞAĞILIK SENİ!!!”

İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını söyledi.

Akdağ'ın ifadesini gören Ebru Polat ateş püskürdü.

Şarkıcı Ebru Polat "Aşağılık seni!!!!!! Gencecik bir kızı düşünmedin, kendi çocuğunu da mı düşünmedin! İfadeye bak bir de kendini koruyacak diye kıza iftira atıyor bir de!"

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