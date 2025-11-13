Olay, 7 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Yasin A, eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Balçık ile cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti. Tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. A, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp kaçtı. Sesi duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı. Balçık, otopsinin ardından toprağa verildi.

BIÇAKLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Apartman dairesine baskın yapan polis, A, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Şüphelinin adresinde bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli A, ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Akın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.