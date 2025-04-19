Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar

Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burda sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı.

Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti.

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR'

Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.