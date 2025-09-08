Arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis: Üvey anne tartışması kanlı bitmişti

13 Ağustos 2024’te saat 22.00 civarında Ortaca’nın Beşköprü Mahallesi’nde yaşanan olayda, Furkan K. (23), sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Mutlu Kılınç’ı (29), Z.Z. (18) ve O.G.’nin (18) yanında av tüfeğiyle öldürdü. Ardından av tüfeğiyle polise teslim olan Furkan K. ile olay yerinde bulunan Z.Z. ve O.G. tutuklandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan K. ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmada tahliye edilen O.G., SEGBİS ile duruşmaya bağlandı; Z.Z.’nin sadece avukatı hazır bulundu.

Tanık B.C.T., sanık ile Mutlu Kılınç arasında Furkan K.’nin üvey annesi nedeniyle uzun süredir husumet olduğunu, tarafların telefonda küfürleştiklerini belirtti.

Mahkeme, Furkan K.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkûm etti. Haksız tahrik ve takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. O.G. ve Z.Z. hakkında beraat kararı verildi.

Narin cinayetinde Kahreden tesadüf...

Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha