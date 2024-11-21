Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada. Tutuklu sanık Y.Ö., ile avukatı hazır bulundu. Savunması için söz hakkı verilen Y.Ö., "Olaydan bir süre önce 2023 yılının ağustos ayında annem vefat etti. O zamandan beri moralim bozuktu. Tek başıma yaşamaya başlamıştım. O süreçte denetimli serbestlik müdürlüğünün yemekhanesinde çalışıyordum. Olay günü evimde tek başıma otururken canım sıkıldı. Bir şişe şarap alarak içtim. Daha sonra canım sıkıldığından dolayı dışarı çıktım, bira aldım. Olayın meydana geldiği çay ocağına yakın bir yerde biramı içtim. Daha sonra eve doğru tekrar yürümeye başladığım sırada çay ocağının olduğu yerden bağrışma sesleri duydum" dedi.

"KÜFÜR ETTİ"

Çay ocağında S. Ç'yi gördüğünü söyleyen zanlı Y. Ö., "Önceden tanıdığım, arkadaşım Serkan'ı gördüm. Yanına gidip alkollü olduğumu söyleyerek, kendisini bir büyük olarak uyardım, evine gitmesini söyledim. Bunun üzerine vefat eden anneme sinkaflı şekilde küfür etti. Ben o esnada dönüp gitmek üzere arkamı döndüm. Ancak bir gaflete kapılarak tekrar Serkan'a doğru dönüp üzerimde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkarıp namluya mermi sürdükten sonra rastgele 2 el ateş ettim. Serkan'ın ayaklarından yaralandı ve yere düştü. "Benim annem namazında niyazında bir insandı, niçin ona küfür ediyorsun?" dedim. O esnada silah hala elimdeydi. Arkamı dönüp gittiğimde Serkan küfür etmeye devam edince yanına giderek 2 el daha ateş ettim ve oradan uzaklaştım. Alkolün de etkisiyle daha sonrasını çok detaylı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Y. Ö'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıl hapis cezası verdi.