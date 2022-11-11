Arkadaşını öldürüp bebeğini çalan kadının cezası belli oldu

ABD’yi sarsan Taylor Parker’ın işlediği cinayetle ilgili 2 yıldır süren davada karar verildi. Texas eyaletindeki Bowie Bölge Mahkemesi’nde görülen davada jüri, hamile arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğini çalan 29 yaşındaki Parker’ı idam cezasına mahkum etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Parker, Ekim 2020’de 35 haftalık hamile 21 yaşındaki Reagan Simmons-Hancock'u New Boston’daki evinde 3 yaşındaki kızının gözleri önünde başına vurarak öldürmüş, karnındaki bebeğini çalıp kaçmıştı.

KENDİNİ 'YENİ DOĞUM YAPMIŞ' GİBİ GÖSTERMİŞTİ

Parker cinayet günü aşırı hız yaptığı gerekçesiyle trafik polisi tarafından durdurulmuş ve kendini yeni doğum yapmış gibi göstermişti. Ancak hastaneye kaldırılmasının ardından gerçek ortaya çıkmıştı.

SAHTE ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ, CİNSİYET PARTİSİ...

Savcılar, Parker'ın cinayet öncesinde erkek arkadaşının kendisinden ayrılmaması için hamile rolü yaptığını, sahte ultrason görüntüleri gösterdiğini ve sahte cinsiyet partisi düzenlediğini belirtmişti.

Bebeğin de hayatını kaybettiği olayda Parker geçen ay cinayetten suçlu bulunmuştu. İdam cezası alan Parker'ın avukatı ise temyize gitmeyi planladıklarını açıkladı.