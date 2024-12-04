İzmir'de Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

İzmir’de arkadaşını tabanca ile yaralayan zanlı polisiye filmleri aratmayan bir şekilde yakalandı. Saklandığı evde polisi karşısında gören zanlı evin çatısında kovalamaca sonrası yakalandı.

Barboros Mahallesi 3357 Sokak'ta 14 Kasım'da Tahsin Hepbektaşoğlu (35), iddiaya göre, arkadaşı Aleyna Sarı'yı (23) tabancayla ateş edip 4 kurşunla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarı tedaviye alırken, Tahsin Hepbektaşoğlu kaçtı. Başta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Gasp Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Tahsin Hepbektaşoğlu'nun Konak ilçesinde saklandığı yer tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu binanın etrafında dün güvenlik önlemleri alındı. Polisi fark eden Hepbektaşoğlu, tabancasını çekip, ekiplerin uzak durmasını istedi. Ardından Tahsin Hepbektaşoğlu, binanın çatılarından kaçmak istedi. Bu sırada polis havaya uyarı atışı yaptı. Bir binanın çatısında saklanmaya çalışan Hepbektaşoğlu, peşine düşen polisler tarafından ruhsatsız tabancasıyla yakalandı. "Hırsızlık" suçundan hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hepbektaşoğlu, "Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs', "Görevli memura mukavemet" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

Arkadaşını yaraladı. Polisi görünce evin çatısına kaçtı. Takip sonrası yakalandı

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