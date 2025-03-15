Arkadaşının cenazesine neden katılmadı? Gözyaşlarıyla anlattı

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından pek çok ünlü isim de katıldı.

Şinasi Yurtsever’in cenaze törenine katılamayan ve Instagram hesabından bir paylaşım yapan İlker Aksum'un sitem dolu sözlerle bir video çekti.

Şinasi Yurtseven’in yakın arkadaşlarından ve Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları olan İlker Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum cenaze törenine katılamama nedenini şöyle anlattı:

Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet.