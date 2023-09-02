Arkadaşının evinde hayatını kaybetti

Samsun'da arkadaşının evinde baygın halde hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Arkadaşının evinde hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine misafirliğe giden Emrah Çimen (31), arkadaşı tarafından yattığı yatakta hareketsiz halde bulundu.

Çimen, ambulanslarla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Çimen'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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