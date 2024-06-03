Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti

Çevredeki vatandaşlar ise Cenk Ş'yi yakalayarak darp etti. Kundakçı adamı öfkeli kalabalığın elinden yine kurtaran polis oldu. Cenk Ş. gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde gerçekleşti. Tornacılık yapan Cenk Ş., henüz bilinmeyen bir sebeple karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevler tüm iş yerini sararken bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

POMPALI TÜFEKLE HAVA ATEŞ EDİP İTFAİYEYİ ENGELLEDİ

Kendi dükkanından pompalı av tüfeğini alarak gelen Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekinin önünü keserek havaya ateş etti. Tehditler savuran adam yangının söndürülmesine engel olmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan Cenk Ş., dövülerek elindeki tüfek alındı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Cenk Ş.’yi kalabalığın elinden alarak polis merkezine götürdü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken iş yerinde bulunan bir kedi ve iki köpeği dışarı çıkardı.