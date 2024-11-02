Arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi

Kaynak: DHA
Arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi

Diyarbakır'da şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır Bismil'de arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702’nci Sokak’ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, o sırada geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Sürücünün hastaneye götürmek istediği ismi bilinmeyen çocuk, tüm ısrarlara rağmen otomobile binmek istemeyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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