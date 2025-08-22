Arkadaşının vurduğu AKP'li ilçe başkanı öldü

Kaynak: DHA
Arkadaşının vurduğu AKP'li ilçe başkanı öldü

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana gelen olayda AKP'li başkan arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Düzce'de tabanca ile vurulan AKP Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cengizhan T., arkadaşı olan Eren Tunçel'i yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana geldi. Eren Tunçel, arkadaşı Cengizhan T. ile birlikte bağ evine gitti. İddiaya göre; havaya açılan ateş sırada tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun, Eren Tunçel'in göğsüne isabet etti.

2-016.jpg

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Cumayeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tunçel, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengizhan T., ifadesinde; tutukluk yapan tabancasının kazara ateş alması sonucu Tunçel'i vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Cengizhan T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

