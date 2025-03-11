Arkadaşınızın fotoğrafını paylaşırken iyi düşünün!

Düzenleme: Kaynak: TRT Haber
Arkadaşınızın fotoğrafını paylaşırken iyi düşünün!

Arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz paylaşan kişiye, 'kişisel verileri hukuka aykırı yayma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

Bir kişi, arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Olay, mahkemeye taşındı.

İlk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

TRT Haber'in haberine göre mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.

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