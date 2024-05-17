Arkadaşıyla iddiaya girdi! Sadece bunu yaptı 7 günde 11 kilo verdi

Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, arkadaşının “İnsan yemeden yaşar mı?” iddiasına cevap vermek için 7 gün boyunca sadece su içti ve 11 kilo verdi. Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.

Açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı. Yılmaz’ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

Uzmanlar, uzun süreli su diyetlerinin sağlığa zararlı olabileceğini, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini ve kalp ile böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor.

Bu tür diyetleri uygulamadan önce dikkatli olmak önemli. Sağlıklı bir yaşam tarzı için dengeli beslenme ve doktor tavsiyelerine uygun hareket etmek gerekiyor.