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Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 18:44
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Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü
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Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı. Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B'den kaçmaya başladı. İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü. Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B'nin de alnında kesik oluşturdu. Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti. Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berk B, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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