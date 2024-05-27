Arkadaşıyla tartıştıktan sonra otelin 5'inci katından düşüp öldü. Arkadaşı serbest bırakıldı

Kaynak: DHA
Arkadaşıyla tartıştıktan sonra otelin 5'inci katından düşüp öldü. Arkadaşı serbest bırakıldı

Niğde’de konakladığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüyle ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde’nin El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, Otelin 5'inci katındaki odada koanklayan ve şehirdeki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir sebeple pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek bulunan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Özaslan’ın cenazesi morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı öne sürüldü. Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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