Arkadaşlar arasında tartışma çıktı, silah çekildi!

Olay, gece saatlerinde, Ağaçköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan arkadaşlar Uğur Ö. ile Ceyhun S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Uğur Ö., arbedede tabancayla arkadaşı Ceyhun S.'yi karnından vurup kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceyhun S., ambulansla kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ceyhun S.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaçan şüpheli Uğur Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınan Uğur Ö.'nün, Ceyhun S. ile aralarında husumet olduğunu belirterek, "Silah elindeydi, bana ateş edecekti, boğuşma esnasında patladı" dediği öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli Uğur Ö., Kütahya Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.