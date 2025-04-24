Arkadaşları can derdindeyken iştahı maşallah dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’daki 6,2’lik deprem Gaziosmanpaşa’da yemekhaneyi vurdu. İşçiler panikle kaçtı, biri bayıldı, bir diğeri yemek yemeye devam etti.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un dört bir yanında paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa’daki bir iş yerinin yemekhanesinde depreme yakalanan işçilerin yaşadığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte işçilerin panikle dışarı kaçtığı, bir çalışanın baygınlık geçirdiği ve bir diğerinin ise soğukkanlılıkla yemek yemeye devam ettiği dikkat çekti.

BAYILAN DA OLDU YEMEĞİNE DEVAM EDEN DE

Deprem, Gaziosmanpaşa’daki iş yerinin yemekhanesinde öğle yemeği saatinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sarsıntının başlamasıyla çalışanların büyük bir panikle masaları terk ederek çıkışa yöneldiği görülüyor. Bu sırada bir işçi, yaşadığı korkuyla baygınlık geçirerek yere yığıldı. Ancak aynı anda başka bir çalışanın, depreme aldırmadan yerinde oturup yemek yemeye devam etmesi, izleyenleri şaşırttı.

DEPREMİN İSTANBUL’DAKİ YANKILARI

6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde korku ve endişe yarattı. Birçok vatandaş sokaklara dökülürken, iş yerlerinde ve evlerde de benzer panik anları yaşandı. Gaziosmanpaşa’daki bu görüntüler, depremin günlük yaşam üzerindeki ani etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Yetkililer, depremde can kaybı olmadığını belirtirken, vatandaşların afetlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

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