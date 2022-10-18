18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Arkadaşlarından Hadise'ye erken doğum günü sürprizi. İyi ki doğdun kraliçe

Arkadaşlarından Hadise'ye erken doğum günü sürprizi. İyi ki doğdun kraliçe

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hadise, 22 Ekim’de 37. yaşına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının dostları Hadise’ye erken doğum günü sürprizi yaptı. 

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:59
Takip Et

Arkadaşları Hadise'ye doğum günü sürprizi yaptı!

Arkadaşlarından Hadise'ye erken doğum günü sürprizi. İyi ki doğdun kraliçe
+
Aa
-

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini noktalayan Hadise'ye arkadaşları sürpriz yaptı ve erken doğum günü kutlaması düzenledi. 

 

22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekti.

'İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇE' 

Pasta üflerken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim" yazdı.

Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazısı da dikkat çekti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.