Arkadaşlarından Hadise'ye erken doğum günü sürprizi. İyi ki doğdun kraliçe

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini noktalayan Hadise'ye arkadaşları sürpriz yaptı ve erken doğum günü kutlaması düzenledi.

22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekti.

'İYİ Kİ DOĞDUN KRALİÇE'

Pasta üflerken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim" yazdı.

Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazısı da dikkat çekti.