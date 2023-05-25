Arkadaşlık araştırması

Bir araştırma şirketi arkadaşlık ilişkilerini mercek altına aldı bakın ortaya neler çıktı?

Arkadaşlık araştırması

Editör: Erkavim Yıldırım

Araştırma şirketi Areda Survey, 23-29 Kasım tarihlerinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği arkadaşlık araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapılan araştırmanın sonucu, Türk halkının yüzde 56,3'ü arkadaşının dürüst olmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırmanın detaylarında arkadaşlarda aranan diğer özellikler ise sırasıyla şöyle:

Yüzde 9,0 saygılı, yüzde 7,6 kibar, yüzde 7,6 sırdaş, yüzde 5,8 merhametli, yüzde 4,0 yönlendirici, yüzde 2,9 koruyucu, yüzde 2,9 cömert, yüzde 2,2 sabırlı ve yüzde 1,8 çalışkan.

DHA

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