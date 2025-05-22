Arkanda dayın yoksa iş kuraya kaldı! Temizlik işçiliği kadrosuna milyonlar başvurdu

FATİH YARDIM - ÖZEL HABER

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 3 bin 658 kişilik işçi alımı için rekor başvuruda bulunuldu. 2 milyon kişi 3 bin 658 kişinin alınacağı temizlik işçisi kadrosu için başvuruda bulundu.

Rize'ye ayrılan 49 kişilik kadroya 23 bin 274 kişi, Isparta'da temizlik görevlisi için ilan edilen 3 kişilik kadroya 8 bin 204 kişi, Adıyaman'da 20 kişilik kadroya 27 bin 904 kişi, Kırşehir'de 14 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 11 bin kişi, Aksaray'da 29 kişilik kadroya 17 bin kişi, Ordu'da 67 kişilik kadroya 27 bin kişi başvurdu.

BAŞVURULARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÜNİVERSİTE MEZUNU

Toplam başvuranların sayısının 2 milyonu bildiği belirtiliyor. En dikkat çekici olanı ise bu başvuruların büyük çoğunluğunu üniversite mezunu olması. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da AKP’li dayısı olmayanın iş bulmasının zor olduğunu söyledi. Ağbaba, “Maalesef memleket âdeta bir çiftlik hâline gelmiş durumda. Ömründe para yatırıp çekme dışında bankanın önünden geçmeyen eski vekiller, banka yönetim kurulu üyeliğine atanıyor. Telefon açıp kapatma dışında TELEKOM'la ilişkisi olmayan milletvekilleri TELEKOM'un, Turkcell'in yönetim kuruluna atanıyor. Demiri görse bakır sanan eski bakan, eski belediye başkanı Kandemir'in yönetim kuruluna atanıyor” sözlerini sarf etti.

"DEVLETİN KURUMLARI SADECE AK PARTİLİLERE AİT"

Veli Ağbaba, “Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait; 4 milyon 700 bin ev genci yani ne eğitimde ne işte çalışamıyor. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti âdeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor, ya Ankara'da dayısı olacak ya da emmisi olacak. O zaman bütün kapılar açılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'da THY’deki atamalara dikkat çekti. Karasu, "Haydarpaşa'nın Gar vasfını bitirmeyi proje olarak öne süren, yerel seçimde AKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı da olan ama kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Özgül Özkan Yavuz ve AKP'nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığı da yapmış Gülden Nacar, THY'nin Yönetim Kurulu üyeleri oldu. Ortak özellikleri, Erdoğan ailesinin idaresindeki KADEM'in mütevelli heyetinden olmaları" ifadelerini kullandı.