Arkas Spor - Fenerbahçe maç biletleri 110 TL

Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın evinde rakibiyle ikinci randevuya çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

BİLETLER 110 TL

Zorlu mücadeleyi Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay hakem ikilisi yönetecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Takımlarına güvendiklerini ifade eden Özden, "İstanbul’daki ilk maçta geriye düştüğümüz seriyi İzmir’de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Takımımızın gücünü ve onların neler yapabileceklerini çok iyi biliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Zorlu karşılaşmanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu.

Öte yandan Arkas Spor’un maçı kazanması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Serinin galibi sezonu üçüncü, mağlup olan takım ise sezonu dördüncü sırada tamamlayacak.